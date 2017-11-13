В Украине объявили штормовое предупреждение

В Карпатах пройдут сильные дожди.

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Сегодня, 13 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в Украине, кроме восточной части, местами порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах пройдут сильные дожди.

Напомним, 13 ноября в Украине пройдут дожди, на юге температура до +19°.