В Украине объявили штормовое предупреждение

09:37, 13 ноября 2017
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В Карпатах пройдут сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 13 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +7°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в Украине, кроме восточной части, местами порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах пройдут сильные дожди.

Напомним, 13 ноября в Украине пройдут дожди, на юге температура до +19°.

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