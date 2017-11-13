В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +7°

08:30, 13 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +7°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер северный и юго-восточный, до 6.2 м/с.

В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах немного потеплеет (карта)

Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Украине пройдут дожди, на юге температура до +19°.

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