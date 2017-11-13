В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах немного потеплеет (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 13 ноября в Украине пройдут дожди, на юге температура до +19°.

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На востоке без осадков, температура днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины в понедельник пройдет дождь. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +10°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура до +8°. В центре местам пройдут дожди, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, 13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.

Прогноз погоды на 13 ноября / УНИАН

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