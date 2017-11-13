Более 129 человек погибли в Иране в результате мощного землетрясения

01:32, 13 ноября 2017
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Основной удар стихии пришелся на города Каср-э-Ширин, Илам, Керманшах на западе Ирана.

Последствия землетрясения в Ираке / REUTERS
Последствия землетрясения в Ираке / REUTERS

В результате мощного землетрясения, которое произошло в воскресенье, 12 ноября на границе Ирака и Ирана, погибли по меньшей мере 129 человек. Как сообщило Fars News Agency, число пострадавших превысило тысячу человек.

Основной удар стихии пришелся на города Каср-э-Ширин, Илам, Керманшах на западе Ирана. Люди погибли в провинции Керманшах

Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 369 человек

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, в район направлены дополнительные подразделения спасателей.

По словам представителей региональных властей, люди обеспечены необходимыми продуктами и топливом. Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали.

По данным местных СМИ, аэропорты провинций работают в штатном режиме. Отмечается, что более 20 армейских вертолетов приведены в состоянии готовности для отправки тяжелораненых в Тегеран.

В ряде районов подземные толчки привели к обрушению жилых зданий. Местные жители, покинувшие свои дома, остаются на улице, опасаясь афтершоков.

За последние несколько часов было зафиксировано в общей сложности 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.

Ранее УНИАН сообщал, что в 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы, произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла.

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