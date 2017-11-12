На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3

22:23, 12 ноября 2017
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Землетрясение произошло на малонаселенной территории, где в 15 километрах от эпицентра проживают около 19 тысяч человек.

Землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака / фото earthquake.usgs.gov
Землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака / фото earthquake.usgs.gov

В 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы, произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на геологическую службу США.

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

Согласно информации, очаг залегал на глубине около 34 километров. Там магнитуду оценили в 7,2.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. Речь идет о малонаселенной территории, где в 15 километрах от эпицентра проживают около 19 тысяч человек.

В то же время, метеорологическая служба Ирака оценила землетрясение в 6,5. Также сообщается, что толчки ощущались в том числе и в Багдаде.

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