На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение произошло на малонаселенной территории, где в 15 километрах от эпицентра проживают около 19 тысяч человек.

Землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака / фото earthquake.usgs.gov

В 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы, произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на геологическую службу США.

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Согласно информации, очаг залегал на глубине около 34 километров. Там магнитуду оценили в 7,2.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. Речь идет о малонаселенной территории, где в 15 километрах от эпицентра проживают около 19 тысяч человек.

В то же время, метеорологическая служба Ирака оценила землетрясение в 6,5. Также сообщается, что толчки ощущались в том числе и в Багдаде.