Завтра в Украине потеплеет, но вскоре начнется устойчивое похолодание – синоптик
По словам синоптика, с понедельника-вторника начнется более устойчивое похолодание.
Завтра в Украине немного потеплеет, сильных осадков не ожидается, хотя на Западе пройдет небольшой дождь. Однако в начале недели начнется устойчивое похолодание.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
«Сегодня похолодало, мряка, дождь, а кое-где уже и снег летает и даже садится. Если в вашей местности сегодня на термометрах +1, +2 градуса и моросит или идет дождь, будьте готовы и к мокрому снегу. А вот завтра немного потеплеет, на западе и севере до +4+10 градусов. А южнее линии Черновцы-Кропивницкий-Днепр-Донецк ожидается +10+16, а на юге Одесской области и в Крыму вероятно до +18 градусов», – говорится в сообщении.
Синоптики предупредили о сильных дождях и мокром снеге на западе Украины
По словам синоптика, осадков завтра серьезных не ожидается, на западе пройдет небольшой дождь. С понедельника-вторника начнется более устойчивое похолодание.
«В Киеве завтра потеплеет до +8 градусов, небольшой дождь возможен к вечеру, с понедельника начнется похолодание. А сегодняшний снег - следствие встречи влажной воздушной массы и понижения температуры до 1-3 градусов тепла. Это - еще не снег, это предупреждение, что зима – будет. Не спешим с выводами, все же пока что - осень за окном», – отмечает Диденко.
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