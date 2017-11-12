Завтра в Украине потеплеет, но вскоре начнется устойчивое похолодание – синоптик

13:35, 12 ноября 2017
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По словам синоптика, с понедельника-вторника начнется более устойчивое похолодание.

Сегодняшний снег в Киеве - это следствие встречи влажной воздушной массы и снижения температуры / фото facebook.com/ukrgmc
Сегодняшний снег в Киеве - это следствие встречи влажной воздушной массы и снижения температуры / фото facebook.com/ukrgmc

Завтра в Украине немного потеплеет, сильных осадков не ожидается, хотя на Западе пройдет небольшой дождь. Однако в начале недели начнется устойчивое похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Сегодня похолодало, мряка, дождь, а кое-где уже и снег летает и даже садится. Если в вашей местности сегодня на термометрах +1, +2 градуса и моросит или идет дождь, будьте готовы и к мокрому снегу. А вот завтра немного потеплеет, на западе и севере до +4+10 градусов. А южнее линии Черновцы-Кропивницкий-Днепр-Донецк ожидается +10+16, а на юге Одесской области и в Крыму вероятно до +18 градусов», – говорится в сообщении.

Синоптики предупредили о сильных дождях и мокром снеге на западе Украины

По словам синоптика, осадков завтра серьезных не ожидается, на западе пройдет небольшой дождь. С понедельника-вторника начнется более устойчивое похолодание.

«В Киеве завтра потеплеет до +8 градусов, небольшой дождь возможен к вечеру, с понедельника начнется похолодание. А сегодняшний снег - следствие встречи влажной воздушной массы и понижения температуры до 1-3 градусов тепла. Это - еще не снег, это предупреждение, что зима – будет. Не спешим с выводами, все же пока что - осень за окном», – отмечает Диденко.

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