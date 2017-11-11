На воскресенье в Украине объявлено штормовое предупреждение

18:43, 11 ноября 2017
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В ГСЧС предупредили украинцев о серьезном ухудшении погодных условий.

Reuters
Reuters

На воскресенье, 12 ноября, из-за ухудшения погодных условий в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"12 ноября ночью и утром на Закарпатье будут идти сильные дожди, в горах - сильный мокрый снег, местами порывы ветра 17-22 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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