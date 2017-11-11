Готовьте зонтики: завтра почти по всей Украине пройдут дожди
Синоптики прогнозируют дождливое воскресенье в Украине.
В воскресенье, 12 ноября, в Украине будет преобладать дождливая погода, местами с прояснениями. В западных областях и на севере станет прохладнее, тем временем в других регионах будет преобладать теплая погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, в западных и северных областях 12 ноября +3 ... + 7 градусов, на остальной территории будет теплее – +7 ... +13 градусов.
В Киеве утром 12 ноября без осадков, такая же погода продержится весь день. Температура будет ниже – в пределах +6 градусов.
Погода на выходные: почти всю Украину накроют дожди (карта)
Прогноз погоды на субботу, 11 ноября, в городах Украины:
Ужгород – + 7 ... + 9
Львов – + 4 ... + 6
Ивано-Франковск – + 5 ... + 7
Тернополь – + 5 ... + 7
Черновцы – + 7 ... + 9
Хмельницкий – + 5 ... + 7
Луцк – + 5 ... + 7
Ровно – + 5 ... + 7
Житомир – + 5 ... + 7
Винница – + 7 ... + 9
Одесса – + 13 ... + 15
Николаев – + 12 ... + 14
Херсон – + 12 ... + 14
Симферополь – + 12 ... + 14
Кропивницкий – + 8 ... + 10
Черкассы – + 7 ... + 9
Чернигов – + 5 ... + 7
Сумы – +6 ... +8
Полтава – +6 ... +8
Днепр – + 8 ... + 10
Запорожье – + 11 ... + 13
Донецк – + 8 ... + 10
Луганск – + 8 ... + 10
Харьков – + 8 ... + 10
Киев – + 5 ... + 7
Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+26°... +15°
-
Киев+25°... +16°
-
Кировоград+28°... +16°
-
Луганск+30°... +14°
-
Луцк+25°... +13°
-
Львов+24°... +14°
-
Николаев+29°... +18°
-
Одесса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
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Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+30°... +14°
-
Сумы+22°... +15°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +15°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+28°... +16°