Готовьте зонтики: завтра почти по всей Украине пройдут дожди

Синоптики прогнозируют дождливое воскресенье в Украине.

Прогноз погоды на 12 ноября / фото УНИАН

В воскресенье, 12 ноября, в Украине будет преобладать дождливая погода, местами с прояснениями. В западных областях и на севере станет прохладнее, тем временем в других регионах будет преобладать теплая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в западных и северных областях 12 ноября +3 ... + 7 градусов, на остальной территории будет теплее – +7 ... +13 градусов.

В Киеве утром 12 ноября без осадков, такая же погода продержится весь день. Температура будет ниже – в пределах +6 градусов.

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Прогноз погоды на субботу, 11 ноября, в городах Украины:

Ужгород – + 7 ... + 9

Львов – + 4 ... + 6

Ивано-Франковск – + 5 ... + 7

Тернополь – + 5 ... + 7

Черновцы – + 7 ... + 9

Хмельницкий – + 5 ... + 7

Луцк – + 5 ... + 7

Ровно – + 5 ... + 7

Житомир – + 5 ... + 7

Винница – + 7 ... + 9

Одесса – + 13 ... + 15

Николаев – + 12 ... + 14

Херсон – + 12 ... + 14

Симферополь – + 12 ... + 14

Кропивницкий – + 8 ... + 10

Черкассы – + 7 ... + 9

Чернигов – + 5 ... + 7

Сумы – +6 ... +8

Полтава – +6 ... +8

Днепр – + 8 ... + 10

Запорожье – + 11 ... + 13

Донецк – + 8 ... + 10

Луганск – + 8 ... + 10

Харьков – + 8 ... + 10

Киев – + 5 ... + 7