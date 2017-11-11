Синоптики предупредили о сильных дождях и мокром снеге на западе Украины

15:04, 11 ноября 2017
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Также сообщается о сильных порывах ветра 17-22 м/с на Закарпатье.

Мокрый снег ожидается на Закарпатье / facebook.com/ukrgmc
Мокрый снег ожидается на Закарпатье / facebook.com/ukrgmc

Синоптики предупредили о сильных дождях и мокром снеге на западе Украины. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"12 ноября ночью и утром на Закарпатье сильные дожди, в горах сильный мокрый снег, местами порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что синоптик рассказала, когда в Украине похолодает.

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