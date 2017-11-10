Индонезию сотрясло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от провинции Ачех.

В Индонезии произошло землетрясение / amazing-indonesia.com

В пятницу, 10 ноября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км на запад от населенного пункта Семпа в провинции Ачех. Очаг землетрясения залегал на глубине 163,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека стали жертвами землетрясения, которое произошло на острове Искья в Неаполитанском заливе (Италия).