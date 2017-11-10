Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

14:38, 10 ноября 2017
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Похолодание начнется на следующей неделе.

На следующей неделе в Украине похолодает / УНИАН
На следующей неделе в Украине похолодает / УНИАН

С 14 ноября в Украине существенно похолодает. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"В воскресенье, 12 ноября, снова похолодает, в понедельник потеплеет. А уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание. Начнется оно с запада и севера Украины", - пишет она.

По словам Диденко, 11 ноября потеплеет до +4...+11 градусов, на западе похолодает до +3...+7 градусов, на юге будет теплее - до +13.

Напомним, в пятницу, 10 ноября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +13°.

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