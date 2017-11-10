Тропический шторм "Хайкуй" приближается к Вьетнаму

13:34, 10 ноября 2017
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Тропическая депрессия "Хайкуй" усилилась до тропического шторма.

Тропическая депрессия
Тропическая депрессия "Хайкуй" усилилась до тропического шторма / cma.gov.cn

Тропическая депрессия "Хайкуй" в Южно-Китайском море усилилась до уровня тропического шторма и движется на северо-запад.

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Рина"

Шторм пройдет южнее острова Хайнань и 15 ноября выйдет на сушу в Центральном Вьетнаме, передает Stormnews со ссылкой на Метеорологическую администрацию Китая.

Сейчас скорость ветра достигает 65 км/ч. 

Напомним, в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 106 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести.

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