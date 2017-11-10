Погода на выходные: почти всю Украину накроют дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдут дожди, на юге до +15°.

На выходных в Украине пройдут дожди / УНИАН

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +9°. В воскресенье ливень, +2°...+6°.

Во Львове завтра ожидаются осадки, ночью 0°, днем +7°. В воскресенье ливни, 0°...+6°.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +7°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +5°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +4°...+9°. В воскресенье до +8°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье +7°...+15°, возможен дождь.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +7°. В воскресенье +5°...+9°, пройдет дождь.

Прогноз погоды на 11 ноября / УНИАН

Прогноз погоды на 12 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +6°, днем +9°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +7°...+11°.

В Симферополе завтра без осадков, +7°...+13°. В воскресенье +8°...+13°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +5°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +10°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +9°. В воскресенье температура до +11°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье +8°...+12°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ливень, температура до +5°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +1°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +7°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью 0°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу ливень, температура до +8°. В воскресенье температура днем +8°, небольшая облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +5°, в воскресенье дождь, температура воздуха +1° …+4°.

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