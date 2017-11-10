Погода на выходные: почти всю Украину накроют дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдут дожди, на юге до +15°.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +9°. В воскресенье ливень, +2°...+6°.
Во Львове завтра ожидаются осадки, ночью 0°, днем +7°. В воскресенье ливни, 0°...+6°.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +13° (карта)
В Луцке в субботу ночью 0°, днем +7°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +5°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +4°...+9°. В воскресенье до +8°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье +7°...+15°, возможен дождь.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +7°. В воскресенье +5°...+9°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +6°, днем +9°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +7°...+11°.
В Симферополе завтра без осадков, +7°...+13°. В воскресенье +8°...+13°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +5°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +10°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +9°. В воскресенье температура до +11°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье +8°...+12°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ливень, температура до +5°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +1°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +7°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью 0°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу ливень, температура до +8°. В воскресенье температура днем +8°, небольшая облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +5°, в воскресенье дождь, температура воздуха +1° …+4°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+25°... +16°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+30°... +14°
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Луцк+25°... +13°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+30°... +14°
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Сумы+22°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+28°... +16°