Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 10 ноября, у берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 126 км на юго-восток от города Пангаи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, произошедшего на северо-западе Ирана.