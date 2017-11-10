У берегов Тонга произошло землетрясение

11:30, 10 ноября 2017
553
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 10 ноября, у берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 4,9.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 126 км на юго-восток от города Пангаи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, произошедшего на северо-западе Ирана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)
В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня без осадков, температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Лента новостей