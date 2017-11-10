В Таиланде за последние несколько недель из-за наводнений погибли не менее 20 человек

Наводнение в Таиланде в октябре охватило территории 22 из 77 провинций страны.

Иллюстрация / Reuters

За последние несколько недель в Таиланде не менее 20 человек погибли из-за наводнений.

Читайте также В Колумбии четыре человека погибли в результате схода селя

Сезонное наводнение в Таиланде в октябре охватило обширные территории в 22 из 77 провинций страны, более 120 тысяч семей пострадали от затопления домов и сельскохозяйственных земель, передает "РИА Новости" со ссылкой на Khaosod.

Сильные дожди затопили провинции Прачуапкхирикхан и Сонгкхла. Также затопленным остается регион Исан на северо-востоке Таиланда.

Напомним, в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 106 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести.