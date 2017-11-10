Жителей Киева и области предупреждают о тумане

09:37, 10 ноября 2017
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Ожидается ухудшение видимости до 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 10 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается туман.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +13° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 10 ноября в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября в столице пройдет дождь. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

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