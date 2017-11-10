Жителей Киева и области предупреждают о тумане

Ожидается ухудшение видимости до 200-500 м.

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Сегодня, 10 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается туман.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 10 ноября в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября в столице пройдет дождь. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.