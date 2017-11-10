В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +13° (карта)

08:05, 10 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 ноября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +13°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины в пятницу пройдет дождь. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +10°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура до +8°. В центре дожди, температура до +9°.

Прогноз на 10 ноября / УНИАН
Прогноз на 10 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.

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