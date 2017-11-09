В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +8°

17:00, 9 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 ноября в столице пройдет дождь, днем до +8°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:03, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 ноября, в Украине пройдут дожди, на юге до +13°.

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