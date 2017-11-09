Завтра почти всю Украину накроют дожди, на юге до +13° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 ноября, в Украине пройдут дожди, на юге до +13°.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке пасмурно, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +7°

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем до +10°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура до +8°. В центре местами пройдут дожди, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, 10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.