Синоптики предупреждают жителей Киева и области о тумане 10 ноября

Ожидается ухудшение видимости до 200-500 м.

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До конца суток 9 ноября, ночью и утром 10 ноября в Киеве и Киевской области ожидается туман.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 9 ноября, ночью и утром 10 ноября в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября в Украине практически без осадков, на юге температура до +13°.