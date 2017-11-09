Синоптики предупреждают жителей Киева и области о тумане 10 ноября

15:48, 9 ноября 2017
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Ожидается ухудшение видимости до 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца суток 9 ноября, ночью и утром 10 ноября в Киеве и Киевской области ожидается туман.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +7°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 9 ноября, ночью и утром 10 ноября в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября в Украине практически без осадков, на юге температура до +13°.

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