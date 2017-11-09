Река Дуэро на Пиренейском полуострове страдает от засухи

14:35, 9 ноября 2017
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На некоторых участках Дуэро высохла на 60%.

Долина реки Дуэро страдает от засухи / Euronews
Долина реки Дуэро страдает от засухи / Euronews

Из-за сильнейшей засухи долина реки Дуэро в Испании представляет собой картину, не характерную для ноября.

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На некоторых участках Дуэро высохла на 60%. Местные жители говорят, что такого не припомнят и готовятся к потерям урожая, передает Euronews.

Такая же ситуация и в Португалии, где также протекает Дуэро. Такой засухи здесь не было почти 90 лет, чтобы восстановить уровень воды в реке, нужны беспрецедентно сильные проливные дожди.

Напомним, на северо-западе Италии продолжают бушевать лесные пожары. Из-за возгораний одно время даже была закрыта скоростная автомагистраль на границе между Италией и Францией.

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