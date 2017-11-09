Украину завтра окутает сильный туман, ожидается ухудшение видимости до 50 метров
Также завтра местами пройдут дожди.
В пятницу, 10 ноября, в Украине ожидается сильный туман, ухудшение видимости до 50 метров.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Именно они, туманы, и завтра будут плавать по Украине. И видимость уже будет снижаться не просто до 300-500 метров, а до 50-ти, или до - "за туманом ничего не видно".
Поэтому не забывайте включать фары, автомобилисты, велосипедисты, мотоциклисты и другие подвижные дорожные объекты", - пишет она.
По словам Диденко, завтра небольшие дожди возможны в западных областях, в северных и Винницкой области. Температура воздуха в пятницу +4...+8, на юге и западе Украины +7...+13 градусов.
Напомним, сегодня, 9 ноября, в Киеве и области ожидается туман.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+16°... +10°
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Львов+14°... +10°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+31°... +18°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+21°... +11°