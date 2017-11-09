Украину завтра окутает сильный туман, ожидается ухудшение видимости до 50 метров

13:39, 9 ноября 2017
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Также завтра местами пройдут дожди.

В Украине завтра ожидается туман / УНИАН
В Украине завтра ожидается туман / УНИАН

В пятницу, 10 ноября, в Украине ожидается сильный туман, ухудшение видимости до 50 метров.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Именно они, туманы, и завтра будут плавать по Украине. И видимость уже будет снижаться не просто до 300-500 метров, а до 50-ти, или до - "за туманом ничего не видно".

Поэтому не забывайте включать фары, автомобилисты, велосипедисты, мотоциклисты и другие подвижные дорожные объекты", - пишет она.

По словам Диденко, завтра небольшие дожди возможны в западных областях, в северных и Винницкой области. Температура воздуха в пятницу +4...+8, на юге и западе Украины +7...+13 градусов.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Киеве и области ожидается туман.

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