Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме превысило 100 человек

12:31, 9 ноября 2017
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197 человек получили ранения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 106 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести.

В Колумбии четыре человека погибли в результате схода селя

Кроме того, 197 человек получили ранения, сообщает Reuters.

В некоторых местах выпало 1700 мм осадков. Ожидается, что дождь начнет ослабевать в четверг, 9 ноября.

Ранее сообщалось о 89 погибших и 18 пропавших без вести. 

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