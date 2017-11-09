У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

11:30, 9 ноября 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 9 ноября, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

На Тайване произошло землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 165 км на юго-восток от острова Хатидзёдзима. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

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