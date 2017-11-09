В Колумбии четыре человека погибли в результате схода селя

10:33, 9 ноября 2017
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Еще 18 числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Четыре человека погибли в результате схода селевых потоков в колумбийской муниципии Коринто, еще 18 числятся пропавшими без вести.

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"Выход из берегов реки Пайла вызван сходом селя, в результате чего четыре человека погибли, среди которых был грудной ребенок. 29 человек получили ранения. На данный момент 18 человек числятся пропавшими без вести, однако это еще не подтвержденная информация. Был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре", - цитирует ТАСС президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

По его словам, на этот раз удалось избежать большого числа жертв, поскольку сработала система раннего оповещения населения о приближавшейся опасности. 

Напомним,  результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.

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