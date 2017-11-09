Жителей Киева и области предупреждают о тумане

Ухудшение видимости до 200-500 м.

В Киеве ожидается туман / kievcity.gov.ua

Сегодня, 9 ноября, в Киеве и области ожидается туман. Об этом предупреждает Украинский гідрометцентр.

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"Утром 9 ноября в Киевской области и Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Предупреждение о тумане в Киевской области / Укргидрометцентр

Напомним, 9 ноября в Украине практически без осадков, на юге температура до +13°.