Жителей Киева и области предупреждают о тумане

09:34, 9 ноября 2017
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Ухудшение видимости до 200-500 м.

В Киеве ожидается туман / kievcity.gov.ua
В Киеве ожидается туман / kievcity.gov.ua

Сегодня, 9 ноября, в Киеве и области ожидается туман. Об этом предупреждает Украинский гідрометцентр.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +7°

"Утром 9 ноября в Киевской области и Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Предупреждение о тумане в Киевской области / Укргидрометцентр
Предупреждение о тумане в Киевской области / Укргидрометцентр

Напомним, 9 ноября в Украине практически без осадков, на юге температура до +13°.

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