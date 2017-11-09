В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +13° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября в Украине практически без осадков, на юге температура до +13°.

В Украине сегодня практически / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем температура до +10°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +7°. В центре практически без осадков, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, 9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, что начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.

Прогноз на 9 ноября / УНИАН

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