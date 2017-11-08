В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +7°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 ноября, в столице без осадков, днем до +7°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 16:21.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +13°.

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