В Украине завтра практически без осадков, на юге +13° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +13°.

Завтра в Украине практически без осадков / УНИАН

На востоке пасмурно, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +10°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +7°. В центре местами пройдут дожди, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, 9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, что начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.

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