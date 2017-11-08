В Украине завтра практически без осадков, на юге +13° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 9 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +13°.
На востоке пасмурно, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.
В Киеве сегодня будет пасмурно, днем до +6°
На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +10°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +7°. В центре местами пройдут дожди, температура до +9°.
Согласно народному прогнозу, 9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, что начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 9 ноября
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+16°... +10°
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Львов+14°... +10°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+31°... +18°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 93 %
Давление: 750 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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