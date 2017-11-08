В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Рина"

Пока опасности шторм не представляет.

Тропическая депрессия "Рина" усилилась до тропического шторма / facebook.com/NWSNHC

Тропическая депрессия "Рина" усилилась до тропического шторма. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

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"Рина" находится в 1430 км от Бермудских островов, скорость движения составляет 11 км/ч. Порывы ветра достигают 65 км/ч.

Пока опасности шторм не представляет, однако в ближайшие дни он будет усиливаться.

Напомним, в американском штате Пенсильвания торнадо стал причиной гибели двух человек.