Четверг в Украине будет облачным и туманным

13:36, 8 ноября 2017
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Завтра, 9 ноября, в Украине сохранится облачная погода.

В Украине завтра будет облачно / kievcity.gov.ua
В Украине завтра будет облачно / kievcity.gov.ua

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня будет пасмурно, днем до +6°

"Не забываем о туманах.

Видимость в серых облаках, туманах и при заходе солнца сразу после 16 часов ситуацию на дорогах делают временами сложной. Температура завтра днем +2...+7, на западе и юге +7...+13 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, завтра на юго-западе и на востоке Украины ожидаются осадки.

Напомним, в среду, 8 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +12°.

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