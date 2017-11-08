Высокая вода в Венеции достигла рекордного уровня

12:32, 8 ноября 2017
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Италия оказалась во власти холодного циклона.

В Венеции вода поднялась до рекордного уровня / vacations.info
В Венеции вода поднялась до рекордного уровня / vacations.info

Высокая вода в Венеции поднялась до 127 сантиметров – это самый высокий показатель за последние четыре года, передает Euronews.

В Литве наводнение затопило дороги и дома

Италия оказалась во власти холодного циклона, принесшего в начале этой неделе в северные и центральные регионы страны дожди и низкие температуры. В горных районах на границе с Австрией уже выпал первый снег.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидаются ливни и понижение температуры воздуха.

Напомним, из-за наводнения в северных штатах Малайзии эвакуировали более 10 тысяч человек, не менее семи человек погибли.

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