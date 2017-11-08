В США в результате торнадо погибли два человека (видео)

11:33, 8 ноября 2017
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Трагедия произошла в штате Пенсильвания.

Последствия торнадо в США / youtube.com Drone Videos
Последствия торнадо в США / youtube.com Drone Videos

В американском штате Пенсильвания торнадо стал причиной гибели двух человек, сообщает The Weather Channel.

Из-за шторма на юго-востоке США без электричества остались почти 70 тысяч домов

В городе Эри двое мужчин пытались остановить утечку воды в пострадавшем от торнадо доме.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо прошел торнадо, в результате травмы получили восемь человек. Торнадо повредил более сотни автомобилей и несколько зданий.

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