В США в результате торнадо погибли два человека (видео)

Трагедия произошла в штате Пенсильвания.

Последствия торнадо в США / youtube.com Drone Videos

В американском штате Пенсильвания торнадо стал причиной гибели двух человек, сообщает The Weather Channel.

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В городе Эри двое мужчин пытались остановить утечку воды в пострадавшем от торнадо доме.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо прошел торнадо, в результате травмы получили восемь человек. Торнадо повредил более сотни автомобилей и несколько зданий.