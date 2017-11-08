У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

10:34, 8 ноября 2017
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В среду, 8 ноября, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Новой Каледонии произошел афтершок магнитудой 6,6

Эпицентр подземных толчков располагался в 153 км на северо-восток от острова Ндои (Ndoi). Очаг землетрясения залегал на глубине 582,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек.

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