В среду, 8 ноября, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Читайте также У берегов Новой Каледонии произошел афтершок магнитудой 6,6

Эпицентр подземных толчков располагался в 153 км на северо-восток от острова Ндои (Ndoi). Очаг землетрясения залегал на глубине 582,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек.