Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме увеличилось до 89
18 человек считаются пропавшими без вести.
В результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 89 человек, еще 18 считаются пропавшими без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на местную газету VnExpress.
Наводнение накрыло Малайзию, эвакуировали более 10 тысяч человек
Тайфун накрыл Вьетнам в конце прошлой недели. Под водой в данный момент остаются более 100 тысяч домов. Больше всего пострадала провинция Кханьхоа, столицей которой является популярный курорт Нячанг.
Ранее сообщалось о 69 погибших.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+34°... +17°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запорожье+34°... +21°
-
Ивано-Франковск+16°... +9°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+34°... +18°
-
Луганск+34°... +17°
-
Луцк+16°... +10°
-
Львов+14°... +10°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+33°... +18°
-
Сумы+31°... +18°
-
Тернополь+18°... +9°
-
Харьков+32°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницкий+20°... +8°
-
Черкассы+33°... +17°
-
Чернигов+29°... +13°
-
Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 93 %
Давление: 750 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей