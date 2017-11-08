Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме увеличилось до 89

09:31, 8 ноября 2017
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18 человек считаются пропавшими без вести.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 89 человек, еще 18 считаются пропавшими без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на местную газету VnExpress.

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Тайфун накрыл Вьетнам в конце прошлой недели. Под водой в данный момент остаются более 100 тысяч домов. Больше всего пострадала провинция Кханьхоа, столицей которой является популярный курорт Нячанг.

Ранее сообщалось о 69 погибших.

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