В Киеве сегодня будет пасмурно, днем до +6°

08:30, 8 ноября 2017
616
0

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в столице без осадков, днем до +6°.

В Киеве сегодня бузе осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня бузе осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.3 м/с.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +12° (карта)

Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 ноября, в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей