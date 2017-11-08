В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +12° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +12°.

В Украине сегодня будет пасмурно / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой и Львовской областях - до +8°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +9°.

Прогноз на 8 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 ноября — Дмитриев день. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".

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