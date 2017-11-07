Завтра в Киеве без осадков, днем до +6°

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в столице без осадков, днем до +6°.

В Киеве завтра без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 ноября, в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

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