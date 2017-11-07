В Украине завтра практически без осадков, на юге до +12° (карта)

16:30, 7 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 ноября, в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

На востоке пасмурно, температура днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Крыму пройдет дождь. Температура до +12°.

В Киеве сегодня до +7°, без осадков

На западе Украины в среду без осадков. Днем до +8°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, 8 ноября — Дмитриев день. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".

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