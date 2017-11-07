В Мукачево в ноябре зацвела сакура (фоторепортаж)

15:53, 7 ноября 2017
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На дереве рядом с пожелтевшей листвой распустились розовые цветы.

В Мукачево зацвела сакура / Голос Карпат
В Мукачево зацвела сакура / Голос Карпат

Сакура не впервые удивляет мукачевцев и гостей города аномальным цветением, сообщает "Голос Карпат".

В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур в мире (фото)

Японская вишня, которую местные жители в шутку называют "бешеной" из-за цветения несколько раз в год, растет на площади Федорова между двумя храмами.

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