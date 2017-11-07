В результате тайфуна во Вьетнаме погибли 69 человек

30 человек считаются пропавшими без вести.

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Число погибших в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме возросло до 69 человек, еще 30 числятся пропавшими без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на местную газету Việt Nam News.

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Тайфун накрыл Вьетнам 4 ноября. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов.

Из-за стихии в некоторых районах размыты дороги, отменены занятия в школах.

Ранее сообщалось о 47 погибших.