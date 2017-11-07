Завтра в Украине будет преобладать облачная погода

В среду, 8 ноября, в Украине ожидается облачная погода и туманы.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра в Украине примерно такая же ситуация - будет преобладать облачная погода, туманы, без существенных осадков, разве морось кое-где, и невысокая температура воздуха", - пишет она.

По словам Диденко, в ближайшую ночь в Украине возможны небольшие заморозки, в течение дня +4...+7 градусов, на юге Украины +7...+12 градусов.

Напомним, 7 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +13°.