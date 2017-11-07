Наводнение накрыло Малайзию, эвакуировали более 10 тысяч человек

12:31, 7 ноября 2017
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Не менее семи человек погибли.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за наводнения в северных штатах Малайзии эвакуировали более 10 тысяч человек, не менее семи человек погибли, сообщает Floodlist.

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Мощные ливни начались в регионе 3 ноября, местами за 24 часа выпало почти 460 мм осадков. Власти штата Пенанг называют наводнение худшим в истории, однако ситуация под контролем, и необходимости в объявлении чрезвычайного положения нет.

Напомним, в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 47 человек, 21 считается пропавшим без вести.

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