Наводнение накрыло Малайзию, эвакуировали более 10 тысяч человек

Не менее семи человек погибли.

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Из-за наводнения в северных штатах Малайзии эвакуировали более 10 тысяч человек, не менее семи человек погибли, сообщает Floodlist.

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Мощные ливни начались в регионе 3 ноября, местами за 24 часа выпало почти 460 мм осадков. Власти штата Пенанг называют наводнение худшим в истории, однако ситуация под контролем, и необходимости в объявлении чрезвычайного положения нет.

Напомним, в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 47 человек, 21 считается пропавшим без вести.