В штате Огайо пронесся торнадо, восемь человек пострадали (видео)

11:31, 7 ноября 2017
396
0

Торнадо был замечен в городе Селина.

Последствия торнадо в Огайо / twitter.com @ABC22FOX45
Последствия торнадо в Огайо / twitter.com @ABC22FOX45

В американском штате Огайо прошел торнадо, в результате травмы получили восемь человек, сообщает The Weather Channel со ссылкой на местные власти.

На юго-востоке США пронеслись несколько торнадо (фото, видео)

В частности, шесть человек получили травмы, находясь в ресторане. Торнадо повредил более сотни автомобилей и несколько зданий.

Напомним, из-за шторма в американских штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния без электроэнергии остались почти 70 тысяч домов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей