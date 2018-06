В штате Огайо пронесся торнадо, восемь человек пострадали (видео)

В американском штате Огайо прошел торнадо, в результате травмы получили восемь человек, сообщает The Weather Channel со ссылкой на местные власти.

В частности, шесть человек получили травмы, находясь в ресторане. Торнадо повредил более сотни автомобилей и несколько зданий.

Damage in Celina... this is on Havemann Rd. @ABC22FOX45 pic.twitter.com/YYYqdAUvLs