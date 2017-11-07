В штате Огайо пронесся торнадо, восемь человек пострадали (видео)

Торнадо был замечен в городе Селина.

Последствия торнадо в Огайо / twitter.com @ABC22FOX45

В американском штате Огайо прошел торнадо, в результате травмы получили восемь человек, сообщает The Weather Channel со ссылкой на местные власти.

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В частности, шесть человек получили травмы, находясь в ресторане. Торнадо повредил более сотни автомобилей и несколько зданий.

Damage in Celina... this is on Havemann Rd. @ABC22FOX45 pic.twitter.com/YYYqdAUvLs — Shavon Anderson (@ShavonFox45Now) November 5, 2017

Напомним, из-за шторма в американских штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния без электроэнергии остались почти 70 тысяч домов.