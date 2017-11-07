Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме возросло до 47 человек

10:33, 7 ноября 2017
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Еще 21 считается пропавшим без вести.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 47 человек, 21 считается пропавшим без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на Việt Nam News.

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Тайфун накрыл Вьетнам 4 ноября. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов.

Из-за стихии в некоторых районах размыты дороги, отменены занятия в школах.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

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