Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме возросло до 47 человек

Еще 21 считается пропавшим без вести.

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В результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 47 человек, 21 считается пропавшим без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на Việt Nam News.

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Тайфун накрыл Вьетнам 4 ноября. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов.

Из-за стихии в некоторых районах размыты дороги, отменены занятия в школах.

Ранее сообщалось о 44 погибших.