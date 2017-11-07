Во вторник, 7 ноября, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 69 км на северо-восток от населенного пункта Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в уезде Тайдун на Тайване 2 ноября.