В Киеве сегодня до +7°, без осадков

08:30, 7 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 ноября, в столице без осадков, днем до +7°.

В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 16:24.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в Украине без осадков, на юге до +13°.

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