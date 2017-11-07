В Украине сегодня без осадков, на юге днем до +13° (карта)

08:00, 7 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +13°.

В Украине сегодня без осадков / pexels.com
В Украине сегодня без осадков / pexels.com

На востоке без осадков, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло, дожди ожидаются в четверг и пятницу (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой и Волынской областях - до +11°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +7°. В центре без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 7 ноября / УНИАН
Прогноз на 7 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 ноября день Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.

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