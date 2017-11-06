В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +7°

17:00, 6 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 ноября, в столице без осадков, днем до +7°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Завтра Украину окутает туман

Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 16:24.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в Украине без осадков, на юге до +13°.

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