Завтра в Украине без осадков, на юге до +13° (видеопрогноз)

16:30, 6 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября в Украине без осадков, на юге до +13°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

На востоке пасмурно, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло, дожди ожидаются в четверг и пятницу (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +11°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +7°. В центре без осадков, температура до +10°.

Согласно народному прогнозу, 7 ноября день Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.

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