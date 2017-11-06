Завтра в Украине без осадков, на юге до +13° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября в Украине без осадков, на юге до +13°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

На востоке пасмурно, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +11°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +7°. В центре без осадков, температура до +10°.

Согласно народному прогнозу, 7 ноября день Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.

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